Учёные NASA назвали 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений

Прошлый год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений. Об этом заявили учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Средняя температура в 2023 году составила примерно 1,2 градуса по Цельсию. При этом самым жарким месяцем оказался июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия. С июня по декабрь были зафиксированы рекордно показатели в истории для каждого месяца.

По мнению учёных, мировое потепление вызвано деятельностью человека, выбросами ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды, а также различными природными явлениями.

Ранее учёные назвали причину аномальной жары 2023 года. Согласно основной версии, температурные рекорды могло спровоцировать глобальное потепление климата. Однако некоторые эксперты считают, что резкий скачок температуры мог быть вызван извержением вулкана в южной части Тихого океана.