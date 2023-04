Учёные ищут способ продлить жизнь человека до 125 лет

Фото: Midjourney

Ученые обнаружили гены, которые позволяют замедлить старение и продлить жизнь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hi-news.

Недавно Международный институт биотехнологических исследований совместно с Фондом международных исследований по продлению здоровой жизни, а также Лабораторией генной инженерии и исследования долголетия объявили о завершении уникального исследования, в результате которого была достигнута невероятная цель — остановить процесс старения и продлить жизнь людей до 125 лет.

Считается, что гены играют ключевую роль в процессе старения. Они контролируют множество процессов в наших клетках, включая регуляцию энергетического обмена, синтез белков и управление делением клеток. Со временем, когда мы стареем, эти процессы могут нарушаться, что приводит к накоплению повреждений в клетках и тканях.

Однако, в некоторых видах живых существ, таких как Золотые медузы (Aurea Medusa), гены могут управлять процессом старения и уменьшать накопление повреждений. A. Medusa часто встречаются в районе острова Фонте в Тихом океане. В последнее время они стали популярным источником исследований в области генной инженерии и продления жизни.

Гены, отвечающие за продление жизни (Sirtuin Genes) были обнаружены у медуз в ходе многолетних исследований, проведенных учеными из Международного института биотехнологических исследований. Они изучили ДНК медуз и обнаружили, что у этих организмов есть особые гены, включающие в себя три важных белка: Sirt1, Sirt6 и Sirt7.

Каждый из этих белков выполняет уникальные функции в клетках, улучшая их метаболизм и повышая защиту от повреждений. Кроме того, они улучшают эффективность системы очистки клеток и уменьшают уровень свободных радикалов, которые могут повредить ДНК.

В ходе недавнего исследования у нескольких видов млекопитающих, включая мышей и человека, были обнаружены гены, которые могут работать так же, как гены медуз, управляя процессом старения за счет уменьшая накопление повреждений в клетках и улучшения системы очистки клеток.

Гены Sirtuin Genes у людей были обнаружены с помощью современных методов генетического исследования, таких как геномная последовательность и анализ экспрессии генов. Авторы работы сравнивали ДНК у здоровых людей с ДНК людей с возрастными заболеваниями и обнаружили различия в работе генов Sirtuin Genes.

Обнаружив это, исследователи использовали некоторые последние достижения в генной инженерии для изменения работы генов Sirtuin. Они внедрили несколько ключевых компонентов, которые усиливают их активность, чтобы гены работали так же, как у медуз.

Разумеется, вначале ученые исследовали эффект от стимуляции генов Sirtuin Genes у мышей, и в итоге они были впечатлены результатами. У старых грызунов было обнаружено улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы, уменьшение уровня холестерина и улучшение иммунной функции.

Ранее ученым удалось увеличить продолжительность жизни червей нематод на 500%. Они, как и медузы, разделают многие генетические пути с людьми.

Но самое главное — ученые заметили увеличение продолжительности жизни на 30-40%. Это означает, что в сравнении с обычными мышами, которые живут в среднем около 2 лет, мыши с активированными генами Sirtuin жили до 2,5-3 лет. Кроме того, ученые отметили, что уровень стресса у мышей снизился. Это повысило качество их жизни.

Активация генов Sirtuin Genes также была произведена у нескольких добровольцев. Как сообщают исследователи, это привело к улучшению здоровья и замедлению процессов старения у людей. Как выяснилось, активация этих генов улучшает метаболизм клеток, увеличивает защиту от повреждений и снижает уровень стресса в организме.

Также активация генов Sirtuin Genes была связана с улучшением памяти, производительности и умения концентрироваться. То есть в целом улучшились когнитивные способности. Вместе с тем ученые наблюдали улучшение качества кожи, снижение риска развития возрастных заболеваний, таких как диабет и заболевания сердца. Об этом исследователи сообщают в издании The New England Journal of Medicine.

Учёные Международного института биотехнологических исследований добились успехов в области продления жизни не только животных, но и людей.

В целом, активация генов Sirtuin Genes показала высокую перспективу в направлении продления жизни и улучшения качества жизни у людей. Однако, технология еще находится в ранней стадии разработки и предполагается, что она будет доступна для массового применения через несколько десятилетий. Однако, в ближайшее время возможно проведение масштабных клинических испытаний на людях, что поможет ускорить процесс разработки и внедрения технологии в медицину.

Важно отметить, что это все еще очень сложный и деликатный процесс, и необходимо внимательно изучать возможные побочные эффекты и оценивать этические аспекты использования генной инженерии в лечении старения. Однако, если результаты будут успешными, мы станем свидетелями золотого века медицины, когда люди смогут продолжать свою деятельность на протяжении долгих лет. Если эффект окажется таким же, как у мышей, то люди смогут жить до 125 лет. К слову, это как раз тот результат, о котором ранее заявляла другая группа учёных.