Учтена вся роза ветров - аким ВКО о влиянии ТЭЦ на экологию Усть-Каменогорска
При строительстве станции будут использовать современные технологии.
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Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на брифинге в СЦК прокомментировал влияние строительства ТЭЦ на экологию Усть-Каменогорска, передает BaigeNews.kz.
По словам главы региона, ТЭЦ будут возводить в Уланском районе, это пригородный район Усть-Каменогорска.
"Учтена вся роза ветров. Будут использоваться технологии, которые помогут сократить количество вредных выбросов", – сказал Ермек Кошербаев.
Он добавил, что имеющиеся ТЭЦ в городе используют устаревшее оборудование по очистке воздуха от частиц, выделяющихся при сжигании угля.
"Поэтому при строительстве новой ТЭЦ мы компании "Самрук-Энерго" высказали свои условия, что должны быть учтены все эти факторы. Ну и основной критерий, рано или поздно газ, мы полагаем, придет, переговоры соответствующие ведутся - чтобы была возможность перевода новой ТЭЦ на газ", – отметил аким.
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