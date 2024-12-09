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Учтена вся роза ветров - аким ВКО о влиянии ТЭЦ на экологию Усть-Каменогорска

При строительстве станции будут использовать современные технологии.

Сегодня, 15:26
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
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Фото: BaigeNews.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на брифинге в СЦК прокомментировал влияние строительства ТЭЦ на экологию Усть-Каменогорска, передает BaigeNews.kz.

По словам главы региона, ТЭЦ будут возводить в Уланском районе, это пригородный район Усть-Каменогорска.

"Учтена вся роза ветров. Будут использоваться технологии, которые помогут сократить количество вредных выбросов", – сказал Ермек Кошербаев.

Он добавил, что имеющиеся ТЭЦ в городе используют устаревшее оборудование по очистке воздуха от частиц, выделяющихся при сжигании угля. 

"Поэтому при строительстве новой ТЭЦ мы компании "Самрук-Энерго" высказали свои условия, что должны быть учтены все эти факторы. Ну и основной критерий, рано или поздно газ, мы полагаем, придет, переговоры соответствующие ведутся - чтобы была возможность перевода новой ТЭЦ на газ", – отметил аким.

 

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