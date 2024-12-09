Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на брифинге в СЦК прокомментировал влияние строительства ТЭЦ на экологию Усть-Каменогорска, передает BaigeNews.kz.

По словам главы региона, ТЭЦ будут возводить в Уланском районе, это пригородный район Усть-Каменогорска.

"Учтена вся роза ветров. Будут использоваться технологии, которые помогут сократить количество вредных выбросов", – сказал Ермек Кошербаев.

Он добавил, что имеющиеся ТЭЦ в городе используют устаревшее оборудование по очистке воздуха от частиц, выделяющихся при сжигании угля.