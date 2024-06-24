Учредитель ТОО задолжал алименты детям на 28 млн тенге
Сегодня, 03:15
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Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
95Фото: BaigeNews.kz
В Алматы учредитель ТОО накопил долг по алиментам на троих детей в размере 28 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на республиканскую палату частных судисполнителей РК.
Должник купленный автомобиль переписал на третье лицо.
Частный судисполнитель (ЧСИ) доказал в суде, что переписанное авто принадлежит ответчику. Чтобы взыскать крупный долг, реализовал автомобиль.
"Кроме этого он опечатал, изъял и реализовал другое имущество предприятия. Последние действия ЧСИ должник пытался обжаловать в суде, но суд ему отказал. В итоге после продажи имущества должника он взыскал долг в полном объёме", – указывается в сообщении.
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