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Учредитель ТОО задолжал алименты детям на 28 млн тенге

Сегодня, 03:15
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:15
Сегодня, 03:15
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Фото: BaigeNews.kz

В Алматы учредитель ТОО накопил долг по алиментам на троих детей в размере 28 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на республиканскую палату частных судисполнителей РК.

Должник купленный автомобиль переписал на третье лицо.

Частный судисполнитель (ЧСИ) доказал в суде, что переписанное авто принадлежит ответчику. Чтобы взыскать крупный долг, реализовал автомобиль.

"Кроме этого он опечатал, изъял и реализовал другое имущество предприятия. Последние действия ЧСИ должник пытался обжаловать в суде, но суд ему отказал. В итоге после продажи имущества должника он взыскал долг в полном объёме", – указывается в сообщении.

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