Учредитель ТОО задолжал алименты детям на 28 млн тенге

В Алматы учредитель ТОО накопил долг по алиментам на троих детей в размере 28 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на республиканскую палату частных судисполнителей РК.

Должник купленный автомобиль переписал на третье лицо.

Частный судисполнитель (ЧСИ) доказал в суде, что переписанное авто принадлежит ответчику. Чтобы взыскать крупный долг, реализовал автомобиль.