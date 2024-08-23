Учитывать волонтёрство при поступлении в вузы предлагают активисты "Жастар Рухы"

Спикер мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов принял участие в работе республиканского молодёжного политического лагеря "Жастар Рухы". В селе Нысанбек Туркестанской области собрались 420 делегатов со всего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что молодёжь всегда находится в авангарде трендов и, будучи движущей силой нашего государства, является будущим Справедливого Казахстана.

"Два года назад на форуме в Зеренде принято решение о переименовании молодёжного крыла партии. Изменилось не только название, но и суть организации. С тех пор "Жастар Рухы" активно работает и стала ведущим движением, объединяющим молодёжных лидеров по всей стране. В своём обращении к участникам Зерендинского форума Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил три основных приоритета для современного развития молодёжи: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Эти направления стали основой для дальнейшего развития нашего молодёжного крыла", – сказал Кошанов.

Спикер мажилиса подчеркнул, что сегодня государство многое делает для решения социальных проблем молодёжи. По линии партии реализуются проекты по обеспечению занятости молодёжи "Жастарға жұмыс", повышению финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам", выдаче льготных займов для сельских жителей "Ауыл аманаты". Кроме того, на законодательном уровне решаются проблемы лудомании, наркомании, закредитованности населения.

Вместе с тем, сегодня перед молодёжью всё ещё много социальных вызовов. И миссия "Жастар Рухы" – это мобилизация молодёжи на решение текущих проблем и всесторонне вовлечение её в реализацию государственных проектов, отметил Ерлан Кошанов.

Также председатель партии обратил внимание на эффективность волонтёрской деятельности "Жастар Рухы". В частности, в острый период весенних паводков именно активисты молодёжного крыла партии AMANAT стали примером истинного патриотизма и гражданской ответственности. Они на деле продемонстрировали качества, которые соответствуют концепции "Адал азамат".

Кроме того, в ходе форума участники мероприятия высказали ряд инициатив по вовлечению молодёжи в политическую и социальную жизнь. Это создание молодого пула политиков, способных разбираться в сложных политических процессах и эффективно работать с фейк-новостями; развитие креативной индустрии, особенно в сельских районах; внедрение системы поддержки волонтёров, в том числе путём предоставления преимуществ при поступлении в учебные заведения или трудоустройстве.

Молодые лидеры предложили расширить партийную акцию "Таза бейсенбі", которая проходит под эгидой общенациональной инициативы президента "Таза Қазақстан". В частности, начать работы по очистке русел рек и водоёмов, где ранее возводились укрепления от паводков, проводить разъяснительную работу о важности заботы об окружающей среде, установить в общественных местах автоматы для сортировки мусора, а также продолжить проведение "чистых четвергов" и в следующем году.