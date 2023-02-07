Учитывать влияние будущих зданий на ветровой режим Алматы обещают в Минэкологии

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В Министерстве экологии и природных ресурсов РК предлагают при проектировании зданий в Алматы учитывать их влияние на ветровой режим города, передаёт BaigeNews.kz.

Глава комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов сообщил, что эта мера предусмотрена в рамках Дорожной карты.

"Мы включили вопрос учёта ветрового режима при строительстве зданий, сооружений , - сказал Жолдасов на заседании общественного совета по вопросам экологии и природных ресурсов.

По его словам, в рамках дорожной карты принято решение посадить два миллиарда деревьев в Алматы. Также для улучшения экологической ситуации в стране утверждена программа "Жасыл Казахстан"

"Это позволит снизить объёмы самых крупных промышленных предприятий до 20-30 процентов. В Алматы, где 31 тысяча предприятий делают выбросы в атмосферу, предусмотрели мероприятия по переходу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Мы предполагаем снизить объём выбросов на 0,4 процента", - сказал представитель Минэкологии.

Анализ показал, что негазифицированные дома значительно ухудшают экологию города, отметил он. Поэтому до конца 2023 года местные власти обещали полностью газифицировать частный сектор в Алматы и в пригороде.