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BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова Сегодня, 18:56
132
Сегодня, 18:56
132
Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Учиться дистанционно продолжит часть школьников в Астане 8 декабря

Уроки для учащихся нескольких классов вновь отменят из-за погоды в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

6 и 7 декабря уроки отменяли у всех школьников и даже учащихся 1-2 курсов колледжей.

Морозы в Казахстане в ближайшие три дня пойдут на спад, сообщили сегодня синоптики.

 

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#образование #школа #Астана #непогода #мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:56
132
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