Учителям предстоит конкурс при приеме на работу

Фото: BaigeNews.kz

Утвержден новый порядок приема учителей на работу. Теперь они будут проходить конкурс. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, передает Baigenews.kz.

Критериями при трудоустройстве являются: образование, стаж, результаты НКТ и квалификационная категория, профессиональные достижения.

Вице-министр просвещения также напомнила, что в казахстанских школах продолжается ротация директоров. В этом году ротации подлежат 1266 руководителей. Уже прошли процедуру 414 специалистов.