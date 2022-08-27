Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


BaigeNews.kz Сегодня, 16:32
160
Фото: BaigeNews.kz

Учителям предстоит конкурс при приеме на работу

Утвержден новый порядок приема учителей на работу. Теперь они будут проходить конкурс. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, передает Baigenews.kz.

Критериями при трудоустройстве являются: образование, стаж, результаты НКТ и квалификационная категория, профессиональные достижения.

Вице-министр просвещения также напомнила, что в казахстанских школах продолжается ротация директоров. В этом году ротации подлежат 1266 руководителей. Уже прошли процедуру 414 специалистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#школа #учителя #образование
Сегодня, 16:32
160
Зарина Козова Журналист

Рекомендуем

Наверх