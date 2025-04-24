В Казахстане разгорелся скандал, связанный с невыплатой заработных плат учителям частных школ, передаёт BaigeNews.kz. Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что многие педагоги уже несколько месяцев не получают свои деньги. В некоторых учреждениях учителя до сих пор не получили зарплату даже за декабрь 2024 года, что вызвало серьезное беспокойство среди работников сферы образования.

В ответ на эту проблему Министерство просвещения заявило, что с 1 января 2025 года полномочия по размещению государственного образовательного заказа в частных школах были переданы на уровень местных исполнительных органов. Ведомство заверило, что, несмотря на возникающие трудности, процесс финансирования продолжается.

На сегодняшний день Оператор уже произвел оплату за декабрь 2024 года в полном объеме, а также обеспечил полное финансирование за январь и февраль 2025 года для школ, которые не взимают дополнительную плату с родителей, включая учреждения в Атырауской, Алматинской и Кызылординской областях. Оплата за март 2025 года также была произведена в полном объеме для 9 регионов. Однако для оставшихся областей выплаты были частично выполнены. Причина задержек заключается в ожидании перечисления целевых трансфертов из Министерства финансов РК в региональные бюджеты.

Министерство просвещения подчеркивает, что продолжит обеспечивать прозрачность и стабильность в финансировании образовательных услуг, независимо от формы собственности школ. В ведомстве отметили, что частные школы, выполняющие государственный заказ, являются важной частью образовательной системы страны, и их работа способствует увеличению доступности образования для детей.

Ранее мы сообщали, что частные школы Казахстана задолжали педагогам за месяцы работы.