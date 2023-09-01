Учителям бесплатно, техничкам — нет: на платную медкомиссию пожаловались уборщицы школ в ЗКО
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В дной из школ в ЗКО уборщицы пожаловались, что каждый год проходят медицинскую комиссию за свой счёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
"Учителя проходят её совершенно бесплатно, а мы должны платить от 4 до 7 тысячи тенге. У нас зарплата 70 000 тенге. А ведь у нас семьи, дети, которых нужно одевать и кормить. У учителей зарплата 300-500 тысяч тенге. И это хорошо, мы не завидуем, мы рады за них. Но почему за учителей государство в состоянии оплатить медкомиссию, а за нас нет? С нас ведь также медстраховка удерживается. Нам очень обидно", — сетуют женщины.
В управлении здравоохранения пояснили, что бесплатно пройти медкомиссию могут только несовершеннолетние. А для работников школ каждая организация один раз в год оставляет заявку на портале. И скорее всего учебное заведение не включило в список техперсонал. Поэтому работникам необходимо обратится к директору школы и оставить дополнительную заявку.
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