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BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 14:17
118
Сегодня, 14:17
118
Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Учителя в составе избирательной комиссии - законно ли это?

В Центральной избирательной комиссии ответили на вопрос о том, законно ли привлечение учителей и других бюджетников к работе на избирательных участках, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров отметил, что составы участковых территориальных комиссий формируют маслихаты по предложениям политических партий.

"Для того, чтобы быть избранным на заседании маслихата, надо быть выдвинутым от политической партии, и второе, надо дать письменное согласие на работу в составе избирательной комиссии. Никакого принуждения и запрета здесь быть не может. Кроме того, 10 статьей Конституционного закона чётко обозначено, кто не может быть членом избирательных комиссий. Здесь имеется ограничение по судимости и ряд других ограничений. Но никакого запрета для педагогов и других профессий ни в каком законе не содержится", - заявил он. 

По словам члена ЦИК Сабилы Мустафиной, все члены избирательных комиссий работают на добровольных началах. 

"Мы постоянно говорим об учителях, но анализ состава избирательных комиссий страны говорит о том, что представителей бюджетной сферы, да, больше в составе комиссий, но их чуть более половины. Остальная половина - это представители коммерческих структур, пенсионеры, самозанятые, студенты, представители политических партий и НПО, даже есть временно неработающие. Как мы видим, в составе комиссией есть представители абсолютно разных сфер, не говоря о других социальных, национальных, возрастных, гендерных показателей", - сказала Мустафина.

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Журналист
Сегодня, 14:17
118
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