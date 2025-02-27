  • 27 Февраля, 12:02
  • BAIGENEWS

Учителя в Атырауской области ездили на поминки на школьном автобусе

Уволен директор.

Сегодня, 11:12
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: Unsplash

В селе Бокейхан разгорелся скандал после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором школьный автобус использовали для поездки на поминки. Поступок вызвал общественное возмущение и стал поводом для служебного расследования, передаёт BaigeNews.kz.

По сообщению Курмангазинского районного отдела образования, проверка установила, что школьный автобус средней общеобразовательной школы имени Ф. Оңгарсыновой действительно был использован в личных целях в выходной день.

В результате служебного расследования и по рекомендации этического совета при Департаменте обеспечения качества образования Атырауской области, директор школы был освобожден от своей должности.

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