В селе Бокейхан разгорелся скандал после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором школьный автобус использовали для поездки на поминки. Поступок вызвал общественное возмущение и стал поводом для служебного расследования, передаёт BaigeNews.kz.

По сообщению Курмангазинского районного отдела образования, проверка установила, что школьный автобус средней общеобразовательной школы имени Ф. Оңгарсыновой действительно был использован в личных целях в выходной день.

В результате служебного расследования и по рекомендации этического совета при Департаменте обеспечения качества образования Атырауской области, директор школы был освобожден от своей должности.