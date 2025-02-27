Учителя в Атырауской области ездили на поминки на школьном автобусе
Уволен директор.
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
122Фото: Unsplash
В селе Бокейхан разгорелся скандал после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором школьный автобус использовали для поездки на поминки. Поступок вызвал общественное возмущение и стал поводом для служебного расследования, передаёт BaigeNews.kz.
По сообщению Курмангазинского районного отдела образования, проверка установила, что школьный автобус средней общеобразовательной школы имени Ф. Оңгарсыновой действительно был использован в личных целях в выходной день.
В результате служебного расследования и по рекомендации этического совета при Департаменте обеспечения качества образования Атырауской области, директор школы был освобожден от своей должности.
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