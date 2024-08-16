Учителя в Актау внесли свой вклад в экоакцию "Таза Қазақстан"

Коллектив школы №24, расположенной в 19А микрорайоне, принял участие в эко-кампании "Таза Қазақстан" и очистил школьный двор, передаёт BaigeNews со ссылкой на mangystaumedia.kz.

42 сотрудника школы, в том числе учителя, собрали бытовые отходы. Также они полили газон во дворе.

"В рамках эко-кампании "Таза Қазақстан" мы очистили территорию вокруг школы, чтобы сохранить окружающую среду в чистоте и формировать экологическую культуру в обществе. В дальнейшем такие работы будут регулярными. Стремление к чистоте - это, прежде всего, внутреннее, душевное желание человека", - сказал директор школы Алибек Баймуратов.

Директор отметил, что каждый сотрудник приложил все усилия, что привело к отличному результату. Открытие новой школы запланировано ко дню знаний - 1 сентября. Учебное заведение, рассчитанное на 1200 школьников, на 100 процентов готово к работе.