Учителя с поддельным дипломом осудили в Жамбылской области

Женщину, работавшую учителем в начальных классах, осудили в Жамбылской области. В Байзакском районном суде рассмотрели уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимая с 2023 года работала учителем в средней школе района с поддельным дипломом одного из вузов Шымкента. В администрацию школы она представила документ о получении образования по специальности "Педагогика и методика начального обучения". Однако, как установлено следствием, в данном вузе женщина обучение не проходила.

Вина подсудимой подтверждается показаниями свидетелей, заключением судебно-технической экспертизы, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде штрафа 50 МРП. Женщина же вину не признала и пояснила, что занятия посещала с перерывами в связи с семейными обстоятельствами, диплом забрала у куратора.

Суд при назначении наказания учёл обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность - наличие на иждивении малолетних детей.

Санкция части 3 статьи 385 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.

"Подсудимая признана виновной по части 3 статьи 385 УК РК, ей назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 80 часов", - сообщили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.