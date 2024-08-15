Учителя больше 20 лет работали по поддельным дипломам в Мангистауской области

60 псевдоучителей выявили в Мангистауской области. Некоторые из них с поддельными дипломами проработали в школах и колледжах региона более 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Фиктивные документы об образовании обнаружили во время мониторинга Управления образования в период с 2013 по 2024 годы. Большая часть из них работала в Жанаозене и Мунайлинском районе. Все они сейчас уволены из образования.

"В новом учебном году мы продолжим проверку дипломов педагогического состава нашей области. По данному случаю нами поданы письма в судебные органы для возврата в бюджет надбавки за период работы уволенных учителей. Из 60 учителей, пятеро находятся в декретном отпуске", - сообщила глава отдела по работе с педагогами и реализации кадровой политики Управления образования Мангистауской области Бактыгуль Омирбекова.