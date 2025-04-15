В сфере образования пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Сарыагашским районным судом вынесен приговор в отношении руководителей районного отдела образования и восьми бухгалтеров.

Установлено, что руководители Майрихов, Усипбеков, Акатов и бухгалтеры отдела образования причастны к хищению 550 млн тенге, которые перечислялись в качестве заработной платы лицам, не работавшим в сфере образования.

По решению суда:

Б. Майрихов и Д. Акатов приговорены к 7 годам лишения свободы;

Н. Усипбеков — к 2 годам лишения свободы;

Бухгалтеры получили наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы и условного осуждения.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также запрещены к работе в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу.