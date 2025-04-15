Учителя-призраки: 550 млн тенге похищено из бюджета Туркестанской области
Осуждены руководители районного отдела образования и бухгалтера.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В сфере образования пресечены факты системной коррупции в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
Сарыагашским районным судом вынесен приговор в отношении руководителей районного отдела образования и восьми бухгалтеров.
Установлено, что руководители Майрихов, Усипбеков, Акатов и бухгалтеры отдела образования причастны к хищению 550 млн тенге, которые перечислялись в качестве заработной платы лицам, не работавшим в сфере образования.
По решению суда:
-
Б. Майрихов и Д. Акатов приговорены к 7 годам лишения свободы;
-
Н. Усипбеков — к 2 годам лишения свободы;
-
Бухгалтеры получили наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы и условного осуждения.
Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также запрещены к работе в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- "Спасибо вам" - Дженифер Лопес обратилась к фанатам из Казахстана
- "Даже вазы утащили": мох стал символом бескультурья на выставке цветов в Астане
- Это наш факап – глава Ticketon признал провал продаж билетов на концерт Джей Ло
- Жители алматинского Арбата в шоке от нашествия бомжей
- Пианист-виртуоз Олег Переверзев скончался в Алматы