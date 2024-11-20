Учителя подозревают в изнасиловании школьницы в Семее

Данный факт подтвердили в отделе образования Семей, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитель работает в школе преподавателем НВП с 2022 года. В настоящее время ситуация находится под контролем компетентных органов, проводится расследование. По итогам расследования будет предоставлена дополнительная информация. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы. Родителям предложено обратиться за оказанием психологической помощи ученице к Уполномоченному по правам детей и в центр психологической поддержки. Ученица продолжает посещать занятия", - говорится в сообщении.