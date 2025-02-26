26 февраля депутаты Народной партии Казахстана направили вице-премьеру Ермеку Кошербаеву депутатский запрос с жесткой критикой системы подготовки и повышения квалификации учителей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минпросвещения, лишь 45% выпускников педагогических вузов в 2024 году смогли преодолеть минимальный порог знаний. Это тревожный сигнал для всей системы образования страны, что подтверждается и результатами международных исследований.

Так, в исследовании PISA-2022 64% казахстанских школьников не преодолели второй уровень сложности по читательской грамотности. Показатели по математике и естественным наукам также ниже международных стандартов.

Депутаты обратили особое внимание на низкую эффективность АО "Өрлеу", которое на протяжении 10 лет монопольно занимается повышением квалификации учителей за счет бюджета. За последние три года на эти цели было выделено 23 млрд тенге, но значительных улучшений в качестве школьного образования не последовало.

В запросе парламентарии предлагают провести независимую оценку работы "Өрлеу", открыть рынок повышения квалификации для конкуренции, внедрить ваучерную систему обучения педагогов и модернизировать образовательные программы педагогических вузов и колледжей.