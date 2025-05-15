Стали известны детали инцидента, где преподавателя домбры подозревают в интимной связи с 14-летней девочкой в поселке Отеген-Батыр. Как выяснилось, потерпевшую накануне в розыск объявила ее мать. Они оба из Алматы. В бюджетной гостинице, где мужчина снял номер для утех, рассказали некие подробности ночи, когда произошло задержание,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Полиция ворвалась в гостиницу около трех часов ночи и задержала постояльцев прямо в номере. Как позже выяснилось, это преподаватель музыки и 14-летняя школьница, которую несколько дней разыскивала мать. Педагога подозревают в совращении несовершеннолетней.

В администрации отеля рассказали свою версию произошедшего: в два часа ночи в холл гостевого дома зашел мужчина. За ним последовала девочка. Администратор уверяет, документов у школьницы не оказалось. Но она все равно заселила пару в номер.

"Девочка, конечно, не выглядит на 13 лет. Она выглядит на все 25. Она сказала, что у нее нет удостоверения. Когда они зашли в номер, полиция сразу же зашла следом. Оказалось, что они в номере вдвоем. Полиция схватила", - прокомментировала владелица гостиницы Роза Нам.

В администрации гостиницы уверяют, школьница якобы приехала добровольно. Вела себя спокойно и не просила о помощи.

"Она, оказывается, с ним уже три дня каталась туда-сюда. Там насилия никакого не было. Была договоренность. Видно же, что человек не против", - дополнила женщина.

Далее она ответила на вопросы полицейских о том, что подросток не кричала, не плакала, не просила о помощи. Хозяйка гостиницы уверяет, между ними была договоренность.

Как выяснилось, 33-летний мужчина работает учителем в Алматы. Он преподает уроки домбры. В его отношении завели уголовное дело по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Правоохранителям предстоит выяснить, действительно педагог заставил девочку вступить с ним в интимную связь или школьница добровольно приехала с мужчиной в гостиницу.