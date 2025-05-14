Учителя домбры подозревают в интиме с 14-летней девочкой в Алматинской области
33-летнего мужчину задержали полицейские.
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В селе Отеген батыр Алматинской области 33-летний учитель домбры был задержан по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что правоохранители установили, задержали и доставили в районное подразделение подозреваемого.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства", - прокомментировали в ДП.
В распространяемом в Сети сообщении говорится, что владелец гостевого дома предполагает, что это может быть спланированным заговором против учителя.
По ее словам, 14-летняя девушка ранее уже обвиняла другого мужчину в аналогичном преступлении, что могло быть ложным доносом.
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