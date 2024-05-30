Учителя арестовали за нарушение защитного предписания в Жамбылской области
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
108Фото: baigenews.kz
Меркенским районным судом рассмотрено административное дело по части 1 статьи 461 КоАП РК - "Нарушение защитного предписания" в отношении местного учителя С., передаёт BaigeNews.kz.
"Судом установлено, что в мае правонарушитель, высказав нецензурные слова в адрес гражданской жены, совершив противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, нарушил защитное предписание, вынесенное в апреле органом внутренних дел", - сообщили в суде.
Потерпевшая подтвердила факты.
Гражданин С. признал вину полностью и сожалел о содеянном.
Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.