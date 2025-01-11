В социальных сетях появилась информация о попытке суицида учительницы школы №37 имени Салыка Зиманова в Атырау. Предполагается, что инцидент мог быть вызван давлением на педагога, передаёт BaigeNews.kz .

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

"Факт попытки суицида с применением медикаментов гражданкой 1985 года рождения, распространенный в социальных сетях, зарегистрирован. В настоящее время проводятся комплексные проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.

Издание "АқЖайық" отмечает, что в декабре прошлого года в этой школе разгорелся конфликт между педагогическим коллективом и директором, вернувшейся из социального отпуска. Руководитель уволила своих заместителей, а также сообщила учителям о перерасчёте их учебных часов, что вызвало недовольство. Педагоги жаловались на сокращение нагрузки и утверждали, что изменения в середине учебного года мешают работе.

По информации городского отдела образования, ситуация в школе №37 началась с того, что учителя пригласили представителей средств массовой информации, после того как директор школы сообщил о освобождении с должности руководителей учебного процесса. В связи с этим руководитель отдела образования города Атырау А. Дюсекенова встретилась с коллективом школы и провела собрание.

Во время собрания были тщательно выслушаны аргументы учителей и было принято решение о запрете на незаконное увольнение учителей. По результатам собрания было выдано протокольное задание директору школы №37 от городского отдела образования по восстановлению педагогической и психологической атмосферы в школе и сохранению рабочих мест для педагогов.

Однако 10 января в социальной сети Facebook был опубликован пост, касающийся одного из учителей данной школы. В настоящее время управление образования проводит проверку по данной ситуации.