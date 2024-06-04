Учительница организовала незаконный бизнес на мигрантах
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В российском Саратове осудили учительницу русского языка и литературы за организацию незаконной миграции, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности дела опубликовала прокуратура Саратовской области. Суд установил, что с апреля по октябрь 2022 года 56-летняя женщина, являясь учителем русского языка и литературы, создала организованную группу.
Её участники подыскивали иностранных граждан и за материальное вознаграждение оказывали им содействие в сдаче экзамена для получения сертификата о владении русским языком, знаний истории России и основ законодательства РФ.
"Таким образом, подсудимые обеспечивали иностранцам возможность незаконного пребывания на территории России. Миграционные органы, не осведомлённые о преступных намерениях подсудимых, оформили 156 патентов. Суд назначил виновным наказание от года одного месяца до четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — отмечается в сообщении.
Также суд назначил фигурантам дела штраф.
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