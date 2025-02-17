Министерство просвещения Казахстана проверит жалобы учителей из села Кордай (Жамбылская область) на принудительную покупку билетов на концерт певца Айбека Кайбуллы, передаёт BaigeNews.kz.

О ситуации сообщила журналист Гульмира Абыкай в Facebook. По её словам, мероприятие не пользовалось популярностью, поэтому педагогов заставили заплатить за билеты, даже если они не планировали посещать концерт.