Учителей заставляли покупать билеты на концерт певца в Кордае
Минпросвещения начало проверку.
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Министерство просвещения Казахстана проверит жалобы учителей из села Кордай (Жамбылская область) на принудительную покупку билетов на концерт певца Айбека Кайбуллы, передаёт BaigeNews.kz.
О ситуации сообщила журналист Гульмира Абыкай в Facebook. По её словам, мероприятие не пользовалось популярностью, поэтому педагогов заставили заплатить за билеты, даже если они не планировали посещать концерт.
"Департамент по обеспечению качества в сфере образования проводит проверку по данной ситуации. В случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства, включая нормы Административного кодекса. Также будет рассмотрена ответственность представителя местных властей Кордайского района за нарушение требований закона "О статусе педагога" на основании служебного расследования", – заявила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы.
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