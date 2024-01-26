Учителей сельской школы накажут за отправку детей на олимпиаду в Уральск на такси

Шестерых школьников без сопровождения перевозил водитель праворульного авто в ЗКО. Учителей, отправивших детей на олимпиаду таким способом, накажут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

25 января во время оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" на трассе "Уральск-Атырау" полицейские остановили Toyota Estima. В салоне сидели шесть школьников, которые приехали в Уральск на областную олимпиаду. Все они жители поселка Шабдаржап Акжайыкского района (315 км от областного центра). Более того, машина оказалась праворульной. Ранее глава департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев запретил таксистам перевозить людей на праворульных авто.

Водитель пояснил, что его попросили учителя, при этом сами сопровождать детей не стали, а уехали на другой машине.

"Я не таксую, меня лишь попросили учителя. Плату за проезд не брал, лишь за их счёт заправился бензином", – сказал мужчина.

По данному факту в отношении водителя составили административный протокол по статье 463 КоАП РК - "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления". Его машину водворили на штрафстоянку, а детей пересадили в патрульную машину.

Накажут и педагогов школы села Шабдаржап, которые отправили детей в опасную поездку ненадлежащим образом.

C начала года на дорогах области погибли 17 человек.