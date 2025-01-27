Учитель ткнул в спину школьника в Павлодаре: Возбуждено уголовное дело
В полиции сделали заявление.
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
138Фото: baigenews.kz
Скандал разгорелся в СОШ №26 в Павлодаре. Один из учащихся заявил, что педагог ткнул его в спину иголкой, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
Директор школы заявила, что трудовой договор с учителем расторгли. А в полиции сообщили, что по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.