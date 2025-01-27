Скандал разгорелся в СОШ №26 в Павлодаре. Один из учащихся заявил, что педагог ткнул его в спину иголкой, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Директор школы заявила, что трудовой договор с учителем расторгли. А в полиции сообщили, что по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.