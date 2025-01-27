  • 27 Января, 21:46
  • BAIGENEWS

Учитель ткнул в спину школьника в Павлодаре: Возбуждено уголовное дело

В полиции сделали заявление.

Сегодня, 20:50
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: baigenews.kz

Скандал разгорелся в СОШ №26 в Павлодаре. Один из учащихся заявил, что педагог ткнул его в спину иголкой, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Директор школы заявила, что трудовой договор с учителем расторгли. А в полиции сообщили, что по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. 

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают.

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