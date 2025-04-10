Учитель с 36-летним стажем оскорбляла школьников в Алматинской области
В школе под Алматы зафиксировано агрессивное поведение учителя.
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В селе Чунджа Алматинской области разгорелся скандал вокруг поведения учителя физкультуры. В Сети появилось видео, на котором педагог школы-лицея №1 Эльмира Искандерова грубо общается с детьми, называет их "придурками", снимает учеников на телефон и силой толкает одного из них в класс, передаёт BaigeNews.kz.
Инциденты произошли в учебное время, на перемене. Поведение педагога вызвало обеспокоенность среди родителей, которые опасаются, что словесные оскорбления могут перерасти в более серьезные действия. Они потребовали от управления образования провести всестороннее расследование.
На пост отреагировал Уйгурский районный отдел образования.
Что известно:
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Учительница имеет 36 лет педагогического стажа, категорию "педагог-модератор".
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На 8 апреля 2025 года за ней числилось 15 учебных часов.
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Внутреннее расследование школы подтвердило факт грубого поведения и нарушений педагогической этики.
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Педагогу объявлен строгий выговор, уроки в 7 "Е" классе были переданы другому преподавателю.
Отдел образования сообщил, что по данным фактам создана специальная комиссия, а материалы переданы в Совет по педагогической этике ДКСО Алматинской области.
"Администрация школы держит ситуацию под контролем. В течение 2024-2025 учебного года проводится профилактическая работа с учителем", — прокомментировали в отделе образования.
Ранее учитель ткнул в спину школьника в Павлодаре.
К слову, искусственный интеллект начал распознавать агрессоров в школах Петропавловска.
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