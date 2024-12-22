В Семее к оформлению новогодней ёлки привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов. Об этом в соцсетях сообщил Министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Подобные мероприятия категорически противоречат Закону РК "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью. Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Глава государства неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, закрепленных в Законе РК "О статусе педагога". Еще раз обращаю внимание всех руководителей отделов и управлений образования о необходимости строгого соблюдения его норм", — заявил Гани Бейсембаев.

Он также выразил поддержку семье пострадавшего учителя и пожелал ему скорейшего выздоровления.