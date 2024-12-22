В управлении образования области Абай начали служебную проверку после несчастного случая с учителем, которого привлекли к оформлению новогодней ёлки, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе Семей по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Виновные должностные лица, допустившие нарушение законодательства, будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении управления образования.

Напомним, о произошедшем в соцсетях сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. В Семее к оформлению новогодней ёлки привлекли учителей, в результате пострадал один из педагогов. Глава ведомства заявил, что взял расследование инцидента под личный контроль.