Учитель насмерть сбила семилетнюю девочку в Турции

В турецком городе Орду девочку на школьном дворе насмерть сбила машина, которым управляла учительница, передаёт BaigeNews со ссылкой на Gazete Memur. Несмотря на усилия врачей, девочку с тяжелыми травмами не удалось спасти.

Директор национального образования провинции Орду и директор национального образования района Алтынорду выразили соболезнования родителям девочки.

Учительница была задержана и доставлена в полицию для дачи показаний.