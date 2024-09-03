Учитель насмерть сбила семилетнюю девочку в Турции
Сегодня, 09:54
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Сегодня, 09:54Сегодня, 09:54
163Фото: Orduolay
В турецком городе Орду девочку на школьном дворе насмерть сбила машина, которым управляла учительница, передаёт BaigeNews со ссылкой на Gazete Memur. Несмотря на усилия врачей, девочку с тяжелыми травмами не удалось спасти.
Директор национального образования провинции Орду и директор национального образования района Алтынорду выразили соболезнования родителям девочки.
Учительница была задержана и доставлена в полицию для дачи показаний.
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