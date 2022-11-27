Учитель математики из ВКО организовал бесплатный хакатон для школьников

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Больше 120 школьников из Восточно-Казахстанской и Абайской областей примут участие в IT-хакатоне для учащихся 10 и 11 классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Интеллектуальное соревнование для детей организовал учитель математики Быржан Ауезов. В этом году он завоевал почетное звание "Лучший педагог-2022".

"Это уже второй хакатон, в организации которого мне помогают мои ученики. Первый прошел в мае 2022 года. Моя цель была в том, чтобы вовлечь детей в IT-сферу. Сейчас дети уже в школе могут учиться языкам программирования. В первом хакатоне приняли участие около 50 детей. Сейчас количество желающих соревноваться в IT-знаниях увеличилось почти втрое. Сама идея организации хакатона у меня появилась еще в студенческие годы. Но реализовать ее я решился лишь в этом году", — рассказал педагог.

Учитель создал IT-club, в котором состоят ученики 7-11 классов. В свободное от учёбы время они вместе с педагогом обучают детей из сельских школ математике, программированию и английскому языку. За полтора года существования проекта команда обучила больше 3 тысяч детей в онлайн и офлайн форматах.

Ранее Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в Астане в торжественной обстановке объявил имена обладателей почетного звания "Лучший педагог". 64 победителя получили денежные сертификаты на 3 миллиона тенге и нагрудные знаки. Один из призёров — Быржан Ауезов.