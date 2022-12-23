Учитель из TikTok: в Казахстане наградили лучших педагогов

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Министерство просвещения и компания TikTok подвели итоги конкурса "Учителя Казахстана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Лучшим педагогам, продвигающим публикующим видеоролики с креативным образовательным контентом по своему предмету вручили смартфоны iPhone 13 Pro Max, а также приглашение в программу развития талантов, которая поможет им развиваться как авторам контента и достигать новых успехов.

"Вы создаёте и продвигаете образовательный контент в интернете, к тому же, на казахском языке. Для нас важна популяризация сферы образования. У нас много педагогов, которые используют соцсети и благодаря этому в онлайн-формате новые знания получают дети из самых разных уголков страны. Отрадно, что представители ведущей платформы TikTok ценят начинания наших педагогов и организовывают конкурсы для казахстанских учителей. Это является дополнительным стимулом для совместного продвижения образовательного контента на площадке Tiktok", - отметил Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов.

Напомним, TikTok и министерство просвещения РК запустили конкурс "Учителя Казахстана" в начале октября. В его рамках до 1 декабря педагоги из регионов могли опубликовать на платформе видеоролики по предмету, который преподают в школе. Победили учителя, видео которых получило наибольшее количество просмотров.