Учитель из СКО 35 лет безвозмездно сдаёт кровь для тяжелобольных

Жанат Есенгельдинов - Почетный донор, его путь к безвозмездной сдаче крови начался в 1988 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.

Жанат Есенгельдинов житель Тайыншинского района, учитель одной из школ города Тайынша. Педагог вместе с учениками разрабатывает множество проектов о важности донорства.

"Донор безвозмездно сдает кровь и ее компоненты всем, кто в том нуждается, это отличный способ проявить свою гражданскую позицию и помочь людям, оказавшимся на грани смерти", - рассказывает Почетный донор.

А его путь к донорству начался еще на 1 курсе института, после продолжил эту практику в армии. В 90-х годах было затишье, время было другое, о донорстве не говорили и не вспоминали. А в 2004 году услышал о том, что землякам экстренно требуется кровь, и с тех пор Жанат Есенгельдинов начал погружаться в актуальную тему. Современная медицина шагнула далеко вперед. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, искусственного кровообращения, искусственная почка, но полноценных заменителей крови нет и вряд ли скоро появятся. Источником крови может быть только человек, только донор.

"Организм человека обладает большими компенсаторными возможностями и быстро восстанавливает комплекс потерянных при кровосдаче веществ и клеточных элементов. При этом у доноров сохраняется хорошее самочувствие, настроение и трудоспособность. Бояться сдачи крови не нужно, доноры не проливают кровь, они ею делятся", - говорит Жанат Есенгельдинов.

Среди доноров заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются в 9 раз реже, чем среди тех, кто своей кровью делиться не привык. Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора, дают омолаживающий эффект. Сейчас учитель биологии работает над проектом на тему: "Обоснование экономической эффективности посмертного донорства".

"Трансплантация органов и тканей является важной областью медицины, способной спасать жизни, улучшать качество жизни людей с тяжелыми заболеваниями. По данным республиканского центра по координации трансплантации и ВМУ на 10 июля 2023 года в листе ожидания - 3952 человека", - говорит Жанат Есенгельдинов.

Добрые дела нужно делать не ради славы, - считает педагог. Но его поступки на виду и дают положительный результат.

За свою общественную деятельность и многолетнее донорство Жанат Есенгельдинов был удостоен приза республиканского конкурса "Караван доброты". И пока позволяет здоровье, учитель планирует продолжать идти по выбранному пути донора.