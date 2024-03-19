Учитель из области Абай рассказал о сотрудничестве с Dua Lipa и другими звездами

Новость о том, что казахстанский парень написал для мировой звезды Dua Lipa музыку для трека "illusion" облетела весь мир. Корреспондент BaigeNews.kz решил выяснить, как молодой школьный учитель, больше известный под ником eraholic, пришёл в музыку, и легко ли работается "звукарям" в казахстанском шоу-бизнесе.

Ерканат Садуханов живёт в селе Караул Абайского района области Абай, там, где родился и вырос наше всё - Абай Кунанабаев.

После своей последней публикации в соцсети Инстаграм он проснулся звездой.

"3 мая альбом Dua Lipa "Radical Optimism" 7 track prod by me @eraholic", - говорится под нашумевшим постом, который собрал сотни комментариев.

Сейчас парень едва успевает отвечать на поздравления, а накануне вечером частная музыкальная школа из Сингапура пригласила его принять участие в мастер-классе. Ерканат рассматривает такую возможность.

27-летний талантливый холостяк работает учителем биологии в школе-лицее для одарённых детей. Преподаёт первый год. Учащиеся средних и старших классов, которые постигают с ним науку о живых существах, сразу полюбили современного и энергичного наставника, искренне интересуются его музыкальным увлечением.

Первое образование Ерканата – охотоведение.

"Я закончил университет в 2018 году. Первая специальность - охотоведение, правда, я ни дня не работал по этой профессии. Шины продавал. Жил в Семее. А потом решил переехать в отчий дом к родителям, нужно было помогать им присматривать за домом, за хозяйством. Получил второе образование по специальности "Учитель биологии" и устроился в местную школу-лицей. Днём я на работе, а ночью и в выходные, когда свободен - сажусь за компьютер, пишу музыку. Часто выезжаю на съёмки концертов", - рассказал о своём распорядке дня музыкант и видеограф Ерканат.

Музыка пришла в его жизнь вместе с танцами. Будучи 17-летним студентом, он увлёкся современной западной культурой, создал с друзьями хип-хоп команду, успешно выступал на городских соревнованиях.

"Нам нужен был человек, который будет нарезать песни для выступления. Я как-то зашёл в специальную программу, научился. А через некоторое время понял, что можно создавать музыку самостоятельно и с нуля. Получилось, понравилось. Начал писать, продавать местным казахстанским артистам. В итоге я добился хороших результатов среди них", - вспоминает начало музыкального пути Ерканат.

Когда песни на биты ещё малоизвестного Еraholic из Абайского района зазвучали в Казахстане громче, он вышел на мировой музыкальный рынок. Его работы на популярной платформе BeatStars.com заинтересовали многих.

"Там сидят артисты и битмейкеры. Мы показываем свои работы, артисты уже выбирают и покупают. У Дуа Липы есть команда, которая вышла на нас. В итоге 7-й трек из её нового альбома взял за основу мою музыку, - рассказал о последнем творческом прыжке Ерганат.

Кстати, британская певица и неоднократная обладательница Грэмми не первый год работает с казахстанцами. Ранее она сотрудничала с Иманбеком Зейкеновым, тоже обладателем престижной музыкальной премии.

Ещё одна мировая звезда, которая оценила талант казахстанского музыканта, - это Anitta. Бразильская певица и автор песен, как и Dua Lipa, в последние годы влюбляет в себя весь мир.

"В январе я поработал с певицей Anitta. Я сделал ремикс на один из её треков, ей понравилось, она выложила у себя на официальных каналах. Сейчас она исполняет её на концертах. Кстати, недавно я видел её выступление, она спела эту песню на ежегодном карнавале", - поделился приятными воспоминанием Ерканат.

Eraholic пишет музыку в разных жанрах - от популярного сейчас, яркого афробита с латинскими подтонами, до лиричных "страдальческих" композиций.

Продать качественный бит за границей - не проблема, главное, чтобы нашёлся внимательный покупатель. Одна работа без авторских прав стоит от 200 долларов. Если же певец захочет выкупить музыкальный паттерн в собственное владение, стоимость за лизинг повышается.

В Казахстане иная ситуация. Здесь не просто продать качественный бит. Артисты стараются договориться и поработать на "отношениях".

"Мы в Казахстане ещё не привыкли платить за музыку. Многие даже не знают, что она продаётся. У народа нет больших денег. Некоторые пишут "Я стрельну и буду тебе платить, а сейчас денег нет, помоги". Очень много таких. Когда ты уже более или менее разбираешься в музыке, то слушаешь и понимаешь, - это, например, не очень, а это - перспективные ребята. Вопрос денег тут уже не стоит. Поэтому такая психология у нас она превалирует. Часто слышу "Давайте сделаем всё по-дружески", - делится секретами казахстанской музыкальной кухни Ерганат. - Я бы хотел, чтобы в нашей в нашей стране ценили музыку, платили за неё. Хотя бы потому, что звукари делают на студии очень важную работу и зачастую остаются в тени".

По его мнению, за последние пять лет казахстанская музыка вышла на новый уровень, в СНГ её стали больше ценить и замечать. Творческие люди создают из себя артистов своими же руками.

Ерканат успел поработать как с локально известными рэп-артистами, такими, как Rick, Аль-Хайям, SayMo, Introvert. Так и с популярными Делякур, Фараон. Бит Еraholic оценили и два популярных у себя на родине американских репера.

Родители казахстанской звезды битмейка во всём его поддерживают. Мама 40 лет проработала в сельской библиотеке, а папа - ремесленник, учил детей мастерить и ковать в школе искусств. Старшая родная сестра работает учителем русского языка и литературы в школе Семея.

Ерканат планирует и дальше преподавать детям биологию в родном райцентре, параллельно занимаясь музыкой и видеосъёмкой.

Фото instagram.com/eraholic