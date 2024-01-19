Учитель из области Абай преподает физику через комиксы

Молодой учитель физики лицея "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" области Абай Жаскайрат Наубетов преподает физику через комиксы. Он создал комиксы на темы "Плотность", "Законы Ньютона", "Закон сохранения энергии" и "Закон Архимеда" для учащихся 7 и 9 классов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

"Когда я начал применять комиксы, у учащихся вырос интерес к физике, и они стали с энтузиазмом изучают мой предмет. Сейчас молодое поколение проводит много времени на смартфоне. Этот метод был рациональным в том, чтобы проводить время на телефоне эффективно и с пользой. Также это развивает мышление учеников, творческие навыки и умение рисовать. Сейчас учащиеся сами учатся создавать комиксы и используют их для понимания новой темы",- поделился учитель.