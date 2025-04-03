В рамках рубрики "100 жаңа есім – 100 новых лиц" Минпросвет рассказывает о людях, которые меняют подход к обучению. Сегодняшний герой — учитель казахского языка и литературы из школы №17 города Костанай, Акбота Ермаганбетова, передаёт BaigeNews.kz.

Молодой педагог нашла инновационный способ заинтересовать своих учеников. Используя искусственный интеллект, она создает комиксы по произведениям казахской литературы. Этот метод позволяет оживить героев книг, представив их в доступном и понятном формате. Теперь школьники могут не только читать произведения, но и буквально "увидеть" их героев на страницах комиксов.

Среди произведений, которые уже "экранизированы", можно выделить такие классические работы, как "Бақытсыз Жамал" М. Дулатова, "Шұғаның белгісі" Б. Майлина, "Анасын сағынған бала" Т. Нұрмаганбетова, а также тексты Коркыт Ата, Т. Әбдік и А. Алтая. Все авторские права на комиксы учитель зарегистрировала на портале Egov.kz.

Акбота делится:

"Мы адаптируем тексты под возраст школьников, упрощаем сложные предложения, чтобы материал воспринимался легче. Комиксы — это не просто интересный формат, они действительно вовлекают детей, удерживают их внимание и помогают лучше запомнить сюжет".

Результаты её работы говорят сами за себя: ученики Акботы активно участвуют и побеждают в областных и республиканских конкурсах. Ее проект получил признание среди коллег, а сама она становилась лауреатом педагогических конкурсов в стране.

Акбота Ермаганбетова также является автором более 30 научных статей и 5 методических пособий, опубликованных в Казахстане, России и Японии. Однако главным достижением она считает отклик её идей в сердцах учеников, которые делают казахскую литературу ближе каждому ребенку.

Ранее мы писали о том, что комиксы за 19 млн тенге заказал акимат Алматинской области.