Учитель из Казахстана стал саунд-продюсером для альбома Ники Минаж

Казахстанец Ерканат Садуханов стал саунд-продюсером знаменитой рэперши Ники Минаж. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yerkanat Sadukhanov (@eraholic)

Как отметили в управлении образования области Абай, Ерканат Садуханов — учитель биологии специализированной школы-гимназии-интерната имени Абая. В музыкальном мире он известен под псевдонимом @eraholic. Молодой педагог официально объявил на своей странице, что стал саунд-продюсером делюкс-версии альбома Ники Минаж "Pink Friday 2".

Ранее он уже сотрудничал с такими мировыми звёздами, как Dua Lipa, Rosalia и Lisa из группы Blackpink. Теперь он готовит для поклонников Ники Минаж нечто особенное. Выход альбома запланирован на 13 декабря 2024 года. Расширенное издание посвящено годовщине оригинального альбома 2023 года и предложит слушателям новые композиции.

"Молодой педагог Ерқанат Садуханов успешно совмещает свою преподавательскую деятельность с любимым делом, проявляя творческие способности в международных проектах", — отметили в управлении образования.

Ники Минаж — одна из самых успешных рэп-исполнительниц в мире, обладательница многочисленных наград, включая премию ASCAP как лучшая хип-хоп-исполнительница, и недавно стала самой просматриваемой рэпершей, обогнав Эминема.