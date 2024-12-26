Учитель истории изготавливал психотропные вещества в Актюбинской области
Его также признали виновным в организации убийства.
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В СМУС Актюбинской области провозгласили приговор в отношении учителя истории Ж. и зубного техника С, обвинённых в том, что они в группе лиц по предварительному сговору незаконно изготовили, хранили в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Педагогу также вменяли то, что он организовал и руководил совершением убийства с целью скрыть другое преступление.
В суде по делу установлено, что С. в группе лиц по предварительному сговору с Ж. с марта 2023 года по 13 января 2024 года использовал арендованный гараж в качестве подпольной лаборатории по изготовлению психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. Для реализации мефедрона Ж. через Т. пытался привлечь гражданина Н. Однако Н. отказался от предложения.
В январе 2024 года Н. за совершение административного правонарушения подвергнут аресту на 20 суток, также в отношении него было возбуждено уголовное дело за хранение без цели сбыта наркотических средств.
"Учитель, узнав о задержании Н. и опасаясь быть разоблачённым в незаконном обороте психотропных веществ, решил организовать физическое устранение связующего звена между ним и Н. – гражданина Т. Для осуществления замысла педагог решил привлечь С., дал ему указание вооружиться ножом и по его знаку устранить Т.", - сообщили в суде.
13 января вечером они вывезли мужчину в укромное место, где С. нанёс Т. несколько ударов ножом. Потерпевший умер.
Подсудимый Ж. вину в предъявленном обвинении не признал. Он заявил, что изготовлением и хранением психотропных веществ не занимался, не знал чем С. занимается в гараже, Т. не убивал и не знал, кто это сделал.
Зубной техник С. сообщил, что использовал гараж исключительно для изготовления зубных протезов, а убийство Т. совершил Ж.
Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. С них в пользу потерпевших взыскано по 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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