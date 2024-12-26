В СМУС Актюбинской области провозгласили приговор в отношении учителя истории Ж. и зубного техника С, обвинённых в том, что они в группе лиц по предварительному сговору незаконно изготовили, хранили в целях сбыта психотропные вещества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Педагогу также вменяли то, что он организовал и руководил совершением убийства с целью скрыть другое преступление.

В суде по делу установлено, что С. в группе лиц по предварительному сговору с Ж. с марта 2023 года по 13 января 2024 года использовал арендованный гараж в качестве подпольной лаборатории по изготовлению психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. Для реализации мефедрона Ж. через Т. пытался привлечь гражданина Н. Однако Н. отказался от предложения.

В январе 2024 года Н. за совершение административного правонарушения подвергнут аресту на 20 суток, также в отношении него было возбуждено уголовное дело за хранение без цели сбыта наркотических средств.

"Учитель, узнав о задержании Н. и опасаясь быть разоблачённым в незаконном обороте психотропных веществ, решил организовать физическое устранение связующего звена между ним и Н. – гражданина Т. Для осуществления замысла педагог решил привлечь С., дал ему указание вооружиться ножом и по его знаку устранить Т.", - сообщили в суде.

13 января вечером они вывезли мужчину в укромное место, где С. нанёс Т. несколько ударов ножом. Потерпевший умер.

Подсудимый Ж. вину в предъявленном обвинении не признал. Он заявил, что изготовлением и хранением психотропных веществ не занимался, не знал чем С. занимается в гараже, Т. не убивал и не знал, кто это сделал.

Зубной техник С. сообщил, что использовал гараж исключительно для изготовления зубных протезов, а убийство Т. совершил Ж.

Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. С них в пользу потерпевших взыскано по 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.