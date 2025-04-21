Учитель биологии пытался зарубить топором жену в Кызылординской области
Мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
126Фото: Pixabay
Инцидент произошел в одном из аулов Шиелийского района Кызылординской области. По данным из соцсетей, учитель биологии набросился на жену с топором, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе департамента полиции Кызылординской области сообщили о задержании подозреваемого в покушении на убийство. Его водворили в изолятор временного содержания.
"Ведется расследование", - коротки сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.
Иные сведения стражи порядка не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.
Ранее мы писали о том, что бывший муж перерезал горло матери своих четверых детей в Шымкенте.
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