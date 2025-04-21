Инцидент произошел в одном из аулов Шиелийского района Кызылординской области. По данным из соцсетей, учитель биологии набросился на жену с топором, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции Кызылординской области сообщили о задержании подозреваемого в покушении на убийство. Его водворили в изолятор временного содержания.

"Ведется расследование", - коротки сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

Иные сведения стражи порядка не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.

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