Каждый год на берегу Каспийского моря массово гибнут тюлени, а в озере Караколь – лебеди. И всё это на территории одной Мангистауской области. В чем причины этого явления? И можно ли предотвратить его повторение? Своим мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделился кандидат ветеринарных наук, доцент Адилкасым Жакипбаев.

В период с 24 октября по 1 декабря 2024 года на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе было обнаружено 1989 туш тюленей, выброшенных на побережье.

На место обнаружения тюленей за весь период выезжали представители различных научных институтов и исследовательских центров. Однако ни один из них пока не поделился результатами работы. Они утверждают, что лабораторные исследования могут занять 3-4 месяца.

Однако, по словам Адилкасыма Жакипбаева, определить причину массовой гибели тюленей можно в течение 15 дней. Ученый считает, что все эти организации специально тянут время и боятся заявлять о результатах первыми.

Доцент сам участвовал в подобных исследованиях в 2008 году. Он работал в лаборатории, куда привозили трупы тюленей. Тогда он не побоялся заявить, что в воде содержатся убийственные дозы вредных металлов.

"Я лично вскрывал труп, брал материал, воду, ил с участков гибели тюленей. Привез в лабораторию, исследовал. При вскрытии установил, что это отравление. Но какое отравление! Я уже позже в лаборатории установил, что вода Каспийского моря отравлена нефтью. Содержание солей тяжелых металлов в воде превышает норму в 50 раз, свинца - в 50 раз, ртути - в 50 раз, селена – в 32 раза. Поэтому тогда мы дали заключение, что каспийский тюлень погибает из-за отравления", - сказал он.

Море имеет несколько источников отравления, утверждает Адилкасым Жакипбаев. Это - старые столетние нефтяные скважины, порт в Баутино, частные разливы из месторождений и землетрясение, которое может выбрасывать из дна моря газ, метан, пропан и другие составные части нефти.

Помимо этого есть еще одна причина массовой гибели тюленей.

"В 2000-х годах была массовая гибель тюленей. Там уже инфекция была - чума плотоядных. Заражение могло произойти от бродячих собак, волков, лисиц, шакалов. Во время деторождения тюлени выходят на берег, где и могли подхватить инфекцию", - отметил ученый.

Между тем, рыбинспекция исключает эту версию.

"Сотрудниками инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора отобраны пробы патологических материалов, которые исследуются в Национальном референтном центре по ветеринарии на предмет инфекционных заболеваний. Пробы исследованы на пастереллёз, грипп птиц, чуму плотоядных, сальмонеллёз и листериоз. Результат – отрицательный", - сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Адилкасым Жакипбаев знает, как остановить гибель тюленей. Он предлагает переселить нерпу из загрязнённого Каспийского моря в более чистые водохранилища страны - Арал, Тенгиз, Балхаш, Сасыкколь, Алаколь, Жаланашколь, Зайсан, Бухтарма.

Ветеринар говорит, что не раз обращался с этим предложением к властям, но ни разу к нему не прислушались.

Трагедия на озере Караколь

В Мангистаускую область на озеро Караколь каждую зиму из северных регионов прибывают лебеди. За сезон на территорию области прилетают около 50 тысяч лебедей.

Каждый год здесь происходит массовая гибель лебедей. В начале 2024 года птичий грипп поразил порядка 1200 лебедей. Национальный референтный центр ветеринарии установил диагноз: "Грипп птиц".

Однако Адилкасым Жакипбаев не согласен с этим заключением. Он утверждает, что причина мора банальна - лебеди погибли от голода. Ведь такое в нашей стране уже случалось.

Во время массовой гибели лебедей 2003 года власти также официально объявили две причины: птичий грипп и загрязнение воды сливами гостиницы "Риксос". Тогда у Жакипбаева закралось сомнение, почему погибли только молодые особи.

"Если бы было отравление от гостиницы, почему только молодые лебеди погибли? Если грипп, почему только молодые лебеди заразились, а остальные все здоровые? Вирус гриппа распространяется на все стадо и обычно птицы переносят его в легкой форме", - пояснил он.

Тогда ученый провел свое исследование.

"Природоохранная полиция заморозила в холодильнике три трупа лебедей. Я их сразу взвесил. Все весили примерно по четыре килограмма. Лебеди должны весить минимум восемь килограммов. Один труп я разрезал. Организм был настолько истощенный. У лебедя не было жира вокруг сердца. Последней стадией гибели и людей, и животных, от истощения считается время, когда исчезает околосердечный жир. Околопочечной и брюшной жиры уходят первыми. Отсутствие околосердечного жира - это признак крайнего истощения", - заметил доцент.

По его словам, в тот год 15-16 декабря на озере Караколь около Актау стоял сильный мороз. Именно тогда погибло более тысячи лебедей. В основном - молодняк. А все потому что озеро замерзло по краям, там, где кормятся молодняки. У молодняка шея - 50-60 сантиметров, у взрослых лебедей -1 метр или 1 метр 10 сантиметров. Взрослые птицы могли себе достать корм, а их дети мучились от голода.

Когда температура воздуха опускается на 10-15 градусов ниже нуля, побережье Караколя замерзает. В такие периоды ученый предлагает акимату не оставлять лебедей один на один с замерзающим водоемом, а организовывать кампанию по разбиванию льда.

"Организовать по пару пенсионеров, две моторные лодки. Как лед образовался, проехал вокруг озера 10 километров туда, сюда. Круги делай и все. Лед разбили, никаких проблем", - отметил Жакипбаев.

Клещи убивают сайгу

Также Адилкасым Жакипбаев не согласен с официальной причиной массовой гибели сайгаков.

Напомним, в 2010 году начался падеж сайги в Уральске. Затем в 2015 году в трех областях Центрального Казахстана. Доцент утверждает, что поставленный тогда диагноз пастереллёз – не правильный.

"Это болезнь, которая постоянно присутствует в организме у животных. Так называемый постоянный возбудитель. И для того, чтобы эта болезнь возникла, нужен предрасполагающий фактор. Для этого фактора очень много причин: всякие болезни, простуда, плохое кормление", - говорит эксперт.

Он вспоминает, что в 2010 году весна выдалась теплой. Клещи рано вышли из спячки, и начали массово нападать на сайгу. От клещей возникает сразу две болезни: тейлериоз и клещевой паразит. В результате погибли 12 тысяч сайгаков.

Ученый утверждает, что с клещами нужно бороться. Ведь эти паразиты представляют опасность не только для диких животных, но и домашних, а также для людей.

Он говорит, что нужно опрыскивать поля с воздуха при помощи самолётов, находить и уничтожать биотопы, то есть места скопления клещей.