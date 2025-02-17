Ученый предупредил о пробуждении "спящих" во льдах опасных вирусов
Они таятся во льдах России, Канады и Гренландии.
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Человечество не готово к столкновению с вирусами, которые могут высвободиться при таянии льдов и схождении вечной мерзлоты, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
По его словам, эти вирусы могут таиться во льдах северных частей России и Канады, а также Гренландии. По мере таянья льдов и вечной мерзлоты в этих регионах, вирусы могут высвободиться, к чему ученые не готовы.
"Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой — только один пример, но такого может быть гораздо больше ", — рассказал собеседник информационного агентства.
Чунг сослался на вышедший несколько лет назад научный отчет, согласно которому таянье льдов и вечной мерзлоты в тундре может высвободить сотни вирусов. Часть из них может быть опасна для человека.
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