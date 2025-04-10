Ученые смогут прогнозировать лесные пожары с помощью ИИ
Модель USC предоставляет новые возможности для управления чрезвычайными ситуациями.
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Группа ученых из Университета Южной Калифорнии (USC) представила инновационный метод, который обещает революционизировать подход к прогнозированию и борьбе с лесными пожарами, передаёт BaigeNews.kz. В своей новой модели они объединили мощь спутниковых снимков и искусственного интеллекта (ИИ), создавая инструмент, способный не только отслеживать огонь, но и точно предсказывать его поведение.
Исследование, опубликованное в журнале Artificial Intelligence for the Earth Systems, демонстрирует, как спутниковые данные могут быть использованы для мониторинга хода пожара в реальном времени. Эти данные передаются в алгоритм, который анализирует путь огня, его интенсивность и скорость распространения. Это позволяет более эффективно планировать действия по защите людей и территорий.
Как отмечают ученые, модель USC предоставляет новые возможности для управления чрезвычайными ситуациями, улучшая точность прогнозирования и сокращая время реакции. Такие технологии могут стать незаменимыми в борьбе с природными катастрофами, особенно в условиях, когда лесные пожары становятся всё более разрушительными.
Ранее мы сообщали, что в Костанайской области ликвидировали природный пожар. Также сообщалось, что 4 апреля в Бескарагайском районе области Абай возник степной пожар. Порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня, который перекинулся на лесной массив. Вместе со спасателями на вертолёте местность обследовал аким региона Берик Уали. 5 апреля природный пожар на территории резервата полностью ликвидировали.
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