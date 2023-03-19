Ученые Шымкента придумали новый способ очистки питьевой воды

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Чтобы жители республики могли использовать более качественную питьевую воду профессора разработали новую систему по очистке подземных вод, передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Otyrar.kz.

Так в одной из шымкентских лаборатории разработали новые методики по приготовлению сухофруктов без химикатов и выводу биологически активных добавок из растения Стевия.

В этой лаборатории придумали как сделать воду качественной.

В основном там установлено старое советское оборудование. Эксперты говорят, что старые системы очистки в основном ориентированы на очистку воды от соли. Казахстанские учёные создали технологию которая учитывает эти особенности. Ведь в каждом из них свойства воды разные.

"Мы будем распространять все эти технологии по Казахстану. Будем оптимизировать и модернизировать очистные сооружения а также ставить свои мобильные очистные установки", — рассказывает заведующий научно-исследовательской лабораторией "Инновационные системы водоочистки" ЮКУ им. М. Ауэзова Абдугани Азимов.

Проект профинансировало министерство науки и высшего образования, выделив грант на 323 миллиона тенге. Еще 33 миллиона вложил инвестор.

И это не единственный успешный проект казахстанских исследователей есть ещё один он касается сухофруктов — точнее их обработки перед употреблением. А очистка необходима. В импортных сухофруктах, например, ученые обнаружили различные вредные вещества от пищевой соды, до серной кислоты.

"Среднеазиатская и Восточная технологии при сушке фруктов используют химические реагенты, такие как пищевая и каустическая сода. А так же сернистый ангидрит и серную кислоту. Эти химические растворы пропускают вместе с паром, чтобы добиться большего эффекта при производстве продукта. В нашей лаборатории нам удалось не только полностью исключить химические составы процесса приготовления. За счет теплого пара, который подается в эти 4 камеры нам мы сохранили эстетичный вид продукта и его настоящий вкус",— говорит заведующий агропромышленным комплексом Мусатилла Тоханов.

Ученые разрабатывают сахарозаменитель. Из привезённого из Аргентины растения Стевия удалось получить активные пищевые добавки, которые можно употреблять даже людям страдающим диабетом. Семена были высеяны в парнике и приживаемость оказалось на высоком уровне.

"Один килограмм Стевия заменяет 200 килограммов сахара. Она в 200 раз слаще сахара. В этом году планируем занять минимум 1 гектар максимум 10. Если у нас все хорошо пойдет, думаю на следующий год у нас площадь будет увеличена", — добавил Абдугани Азимов.

Всего шымкентские ученые подготовили 7 разработок. Последние две связаны с металлургическими процессами. Технологии планируется внедрить в производство в ближайшее время.