Земля продолжает испытывать ухудшение геомагнитной обстановки из-за увеличения скорости солнечного ветра, который вызван очередной корональной дырой на Солнце, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 14 марта на Земле зафиксированы магнитные бури.

"Геомагнитная обстановка остается нестабильной, с уровнями G1-G2 (слабые и средние магнитные бури). Скорость солнечного ветра удерживается в умеренной зоне (менее 600 км/с), однако главным фактором ухудшения ситуации является межпланетное магнитное поле. На данный момент его отрицательная компонента способствует проникновению солнечной плазмы в магнитосферу Земли. Это приводит к насыщению магнитосферы заряженными частицами и росту электрических токов, что и вызвало текущие бури", - поясняют специалисты.

По словам специалистов, стабилизация солнечного ветра ожидается только к началу следующей недели, но активная фаза, наблюдаемая сейчас, вероятно, завершится уже сегодня. Геомагнитная обстановка останется сложной на протяжении всего периода воздействия корональной дыры.