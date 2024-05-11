Ученые предупредили о начале сильнейшей за 20 лет магнитной бури

На Земле началась магнитная буря одного из высших уровней (G4) впервые за 20 лет, предупредили ученые, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Она может продлиться до конца выходных. Этому предшествовали несколько выбросов солнечной энергии.

К Земле движутся по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC). Источник вспышки — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на данный момент в 16 раз превышает диаметр Земли, ожидается, что в будущем оно вызовет дополнительную активность.

С начала текущего солнечного цикла в 2019 году произошло три сильных геомагнитных бури (G4), последняя из них была кратковременной 23 марта. Портал Earth.com отмечает, что SWPC последний раз выпускала уведомление о G4 в 2005 году, что подчеркивает редкость явления. Последнее экстремальное геомагнитное явление (G5) произошло в 2003 году.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил "РИА Новости" о начале сильной магнитной бури (G4).