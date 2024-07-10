Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету

Группа астрономов Монреальского университета обнаружила, что экзопланета LHS 1140 b является потенциально обитаемым ледяным или водным миром, который похож на суперземлю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), а также телескопов Spitzer, Hubble и TESS. Обнаружение атмосфер на каменистых планетах является главной целью JWST, но эти сигналы гораздо сложнее обнаружить, чем у гигантских планет.

Экзопланета LHS 1140 b, находящаяся в обитаемой зоне родительской звезды и расположенная примерно в 48 световых годах от Земли в направлении созвездия Кита, скорее всего, не является мини-Нептуном, а представляет собой суперземлю с потенциальной атмосферой и океаном жидкой воды.