Команда из Кембриджа, изучающая планету под названием K2-18b, выявила признаки наличия молекул, которые на Земле могут быть произведены только простыми организмами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Это уже второй случай, когда химические вещества, которые могут быть свидетельством существования жизни, обнаружены в атмосфере планеты при помощи телескопа "Джеймс Уэбб". Новое открытие более многообещающее, чем предыдущее.

Однако и кембриджская команда, и другие астрономы подчёркивают, что для подтверждения результатов их исследования необходимо больше данных.

"Это самое убедительное доказательство, которое у нас сейчас есть, что где-то там, возможно, есть жизнь. Я могу реалистично сказать, что мы сможем подтвердить это свидетельство в течение года-двух", — сказал главный исследователь, профессор Никку Мадхусудхан.

K2-18b в два с половиной раза больше Земли. Планета находится более чем в тысяче триллионов километров от нас.

Учёные из Кембриджа обнаружили, что в атмосфере K2-18b, судя по всему, есть следы органических соединений. На Земле эти вещества производят морские бактерии и фитопланктон.