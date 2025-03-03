  • 3 Марта, 16:49
  • BAIGENEWS

Ученые Казахстана и Азербайджана получат возможность публиковаться в общих журналах

Казахстан укрепляет научные связи.

Сегодня, 16:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
44
Фото: скриншот из видео

Соглашение об утверждении совместного списка научных изданий подписано между Министерством науки и высшего образования Казахстан и Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу ученые двух стран получат уникальную возможность публиковаться в объединенных научных журналах, а также изданиях обеих республик, тем самым расширяя горизонты для научных публикаций и обмена знаниями.

"В перспективе мы также хотим расширить сотрудничество в области экспертизы научных грантов, научных проектов, так как научное сообщество небольшое и очень важно иметь диверсифицированные различные точки мнения и экспертизу", - отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между ведущими университетами Казахстана и Азербайджана.

Самое читаемое

Наверх