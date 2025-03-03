Ученые Казахстана и Азербайджана получат возможность публиковаться в общих журналах
Казахстан укрепляет научные связи.
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Соглашение об утверждении совместного списка научных изданий подписано между Министерством науки и высшего образования Казахстан и Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно документу ученые двух стран получат уникальную возможность публиковаться в объединенных научных журналах, а также изданиях обеих республик, тем самым расширяя горизонты для научных публикаций и обмена знаниями.
"В перспективе мы также хотим расширить сотрудничество в области экспертизы научных грантов, научных проектов, так как научное сообщество небольшое и очень важно иметь диверсифицированные различные точки мнения и экспертизу", - отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между ведущими университетами Казахстана и Азербайджана.
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