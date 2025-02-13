Ученые дали тревожный прогноз на два дня
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
189Фото: vm.ru
Земля 13 и 14 февраля пройдет через наиболее энергичные потоки солнечного ветра. В связи с этим возможно усиление геомагнитной активности, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН).
"Земля, вошедшая в поток быстрого солнечного ветра в начале этой недели, продолжает находиться внутри него. В целом, так как скорость ветра из корональной дыры поддерживается на, хотя и высоком, но довольно стабильном уровне, сильных колебаний поля не наблюдается. Небольшие возмущения наблюдаются третьи сутки подряд, но они пока краткосрочные и ни разу не превысили уровень Kp = 4-4.5, при том, что магнитные бури отсчитываются от уровня Kp=5", – говорится в сообщении.
Однако сегодня и завтра возможно некоторое усложнение ситуации.
"Согласно расчетам, скорость солнечного ветра в ближайшие два дня вернется к росту (последние сутки она падала), что может привести к росту индекса Kp. На сегодня вероятность бурь и возмущений составляет около 80%, на завтра – около 75%. В субботу влияние солнечного ветра, как ожидается, начнет быстро уменьшаться, и вероятность возмущений снизится до около 30%", - прогнозируют эксперты.
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