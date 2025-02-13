Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН).

Однако сегодня и завтра возможно некоторое усложнение ситуации.

"Согласно расчетам, скорость солнечного ветра в ближайшие два дня вернется к росту (последние сутки она падала), что может привести к росту индекса Kp. На сегодня вероятность бурь и возмущений составляет около 80%, на завтра – около 75%. В субботу влияние солнечного ветра, как ожидается, начнет быстро уменьшаться, и вероятность возмущений снизится до около 30%", - прогнозируют эксперты.