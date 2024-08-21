Учения по предупреждению завоза оспы обезьян провели в аэропорту Астаны

Учения с выявлением условного больного оспой обезьян прошли в международном аэропорту Астаны. Главная цель мероприятия – проверка готовности и отработки навыков по проведению противоэпидемиологических мероприятий при возникновении ЧС в области общественного здравоохранения. Подробнее о том, как прошли учения, в фоторепортаже корреспондента BaigeNews.kz.

Накануне в Министерстве здравоохранения высказались о рисках возникновения вспышки оспы обезьян в Казахстане. В ведомстве считают, что вероятность такого развития событий минимальна. На сегодняшний день в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано. Оценка рисков проводится регулярно.

Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции.

Именно поэтому было принято решение провести учения в воздушной гавани столицы. В мероприятии приняли участие сотрудники аэропорта, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, дезинфекционный отдел Центра экспертизы, Городская станция скорой помощи.

По учебной легенде, на выходе из самолёта, выполняющего рейс "Камрань – Астана", при проведении бесконтактной термометрии выявили пассажирку с повышенной температурой.

Тепловизор зафиксировал температуру 37,7 градусов. Повышенная температура - один из симптомов оспы обезьян. Как говорят специалисты, на начальной стадии болезнь нельзя отличить от простого гриппа. Для неё характерны лихорадка, боль в горле, головная боль, боли в мышцах и спине, общая слабость, увеличение лимфатических узлов.

Специалист санитарно-карантинного контроля сразу же уводит опасного для окружающих пассажира в изолятор.

Одновременно он вызывает дежурного врача из медицинского пункта аэропорта. А также ставит в известность заместителя Департамента СЭС на транспорте. Тот в свою очередь должен донести информацию о ЧС своему руководителю. Последний по схеме оповещения обязан сообщить в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения и городской Департамент санэпидконтроля на транспорте. Далее оповещаются Управление здравоохранения и дезинфекционная служба. Все эти службы в течение короткого времени должны прибыть в аэропорт.

В изоляторе специалист переодевается в противочумный костюм. Совместно с прибывшим дежурным врачом они проводят опрос пассажирки.

- Откуда прибыли? - интересуется дежурный врач. - Я приехала из Вьетнама. До этого 10 дней - с 10 по 15 августа была в служебной командировке в Конго. Потом 16 августа поехала во Вьетнам. Там посещала экскурсии. Питалась уличным питанием. Через два дня у меня поднялась температура до 38 градусов. Я сразу выпила парацетомол. Температура спала. Через день снова поднялась. Перед посадкой в самолёт выпила ещё одну таблетку парацетомола, - рассказывает пассажирка.

Дежурный врач измеряет температуру и давление, осматривает горло и тело. Сыпи пока у пассажирки нет. Но она жалуется на сильные головные и мышечные боли.

Дежурный врач ставит предварительный диагноз "оспа обезьян" и вызывает бригаду скорой помощи.

Скорую не пришлось долго ждать. Прибыли четыре медработника в специальных противочумных костюмах. Среди них - консультант-инфекционист, эпидемиологи особо опасного отдела Департамента санэпидконтроля Астаны, фельдшеры городской станции скорой помощи.

Медики осматривают пациентку, выслушивают дежурного врача и решают госпитализировать женщину в городскую инфекционную больницу.

Важным мероприятием в подобных ситуациях является дезинфекция. Самолёт, трап, зал прилёта, коридор, санузлы и изолятор - все места, где была пассажирка с подозрением на оспу обезьян, должны быть незамедлительно обработаны. Двое специалистов плавными движениями против часовой стрелки с помощью специального опрыскивателя проводят орошение дверных ручек, дверей, стен, пола. Только после этого разрешается вернуться к работе в обычном режиме.

Завершает мероприятие опрос контактных пассажиров. Они заполняют анкеты, где указывают свои данные, адрес проживания, контактные данные. По этим анкетам будут информироваться территориальные департаменты Санэпидслужбы. Они должны будут взять под наблюдение контактные лица на время инкубационного периода, то есть на 21 день.

В случаях, когда заражённого оспой обезьян выявляют на борту самолета, бортпроводники сообщают командиру, те в свою очередь в наземную службу пункта въезда. Диспетчерская служба, получая эту информацию, сразу задействует схему оповещения. Все службы молниеносно приезжают в пункт въезда для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Самолёт в таком случае подъезжает не к гейту, как обычно, а на специальную санитарную стоянку. Если это морской порт, то судно подплывает к санитарному причалу. Если это железнодорожный пункт пропуска, то поезд должен остановиться в санитарном тупике.

"В целом учения прошли хорошо. Готовность оценивается удовлетворительно. Обновлены схемы, составлены оперативные планы, проведены дополнительные семинары со специалистами причастных служб и служб аэропорта. На сегодняшний день санитарно-карантинные пункты готовы, укомплектованы штатами, обеспечены индивидуальными средствами защиты и медицинскими препаратами", - рассказала журналистам руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Жанар Оразалина.

Подобные учения проводятся в столичном аэропорту два раза в год со всеми авиакомпаниями в каждом пункте пропуска. Сегодня в стране насчитывается 25 пунктов пропуска на государственные границы Республики Казахстан: 17 в международных аэропортах, 5 железнодородорожных и 2 морских пункта. Во всех круглосуточно проводится санитарно-карантинный контроль. Используются термометрия, опрос экипажа и бортпроводников.

В Казахстан вирус оспы обезьян пока не проник. Но сезон отпусков в самом разгаре, люди путешествуют, поэтому настороженность не будет лишней.